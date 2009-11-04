Врачам выплатят надбавки за работу сверх нормы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов обеспечить выплаты врачам надбавки за работу сверх нормы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Надо положить начало учету, и этот учет заложить в основу расчетов с тем, чтобы всем врачам, медицинскому персоналу оплатить то время, которое они работают сверх установленных законодательством нормативов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эта надбавка будет касаться врачей, работающих с больными гриппом, а также болеющими вследствие гриппа.

Глава правительства также поручила Министерству здравоохранения проанализировать состояние оснащения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины и составить необходимую спецификацию для закупки лабораторного оборудования.

«Я хотела бы, чтобы на следующую среду мы приняли комплексное постановление о модернизации, переоснащении санитарно-эпидемиологической службы Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.