«ГАЗЭКС-Украина» выделит 500 тыс. грн. на лечение гриппа

Наблюдательные советы предприятий, входящих в бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина», решили выделить 100 тыс. грн. на каждом предприятии для предотвращения простудных заболеваний и проведения соответствующих профилактических мероприятий. Общая сумма средств, выделяемых на указанные цели, по бизнес-контуру составляет 500 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что на эти средства предприятия бизнес-контура приобретают витамины, средства индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующие препараты для обработки помещений и приборы для их кварцевания.

«Поддержка здоровья является одним из основных направлений социальной защиты работников. Особое внимание этой работе мы уделили сегодня, когда ежедневно увеличивается количество больных острыми респираторными заболеваниями и гриппом», - отметил генеральный директор ООО «ГАЗЭКС-Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК.

Отмечается также, что особое внимание сейчас уделяется представителям рабочих профессий - контролерам, слесарям и тем, кто работает на свежем воздухе, контактирует с абонентами и находится в зоне большого риска простудными заболеваниями.

Справка УНИАН. В бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина» входят: ОАО «Криворожгаз», «Донецкгоргаз», «Днепрогаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз».

ГАЗЭКС (Россия) – самостоятельное бизнес-направление "КЭС-Холдинга", на сегодняшний день крупнейшая в СНГ частная компания, работающая в секторе газораспределения. Создана в 2005 году на базе нескольких газораспределительных региональных предприятий.

"КЭС-Холдинг" входит в группу компаний «РЕНОВА», которая является ведущей российской бизнес-структурой в сфере управления активами. Президент ЗАО «РЕНОВА» – Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ.