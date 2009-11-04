Неповышение соцстандартов с 1 ноября не нарушит закон

Неповышение минимальных пенсий и зарплат с 1 ноября текущего года, в соответствии с принятым ВР законом «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», не является нарушением закона, поскольку на сегодняшний день не внесены соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК сегодня в комментарии журналистам.

«Это не является нарушением закона, поскольку для того, чтобы были совершены необходимые выплаты гражданам Украины, согласно этому закону, в законе о Госбюджете должны быть предусмотрены дополнительные расходы для обеспечения этих выплат. В противном случае ни Министерство труда и соцполитики, ни другие органы, к компетенции которых это относится, не могут произвести соответствующие выплаты в связи с тем, что расходы Госбюджета для этого не предусмотрены», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр также подчеркнул, что выполнение закона о повышении соцстандартов требует внесения изменений не только в Госбюджет на текущий год, но и в проект Госбюджета на 2010 год. «Это признают и сами депутаты, поскольку не случайно лидеры основных фракций заявили о том, что они намерены поставить этот вопрос на повестку дня и внести соответствующие изменения», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата: с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

30 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».