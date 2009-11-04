Комитет по промполитике хочет отменить повышение соцстандартов

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленности, регуляторной политики и предпринимательства намерен инициировать законопроект от отмене закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в Киеве глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«К нам обратились с инициативой подготовить законопроект об отмене закона по социальным стандартам, который был проголосован ВР и подписан Президентом», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, комитет разработает данный законопроект. «Мы постараемся как можно больше народных депутатов пригласить к соавторству по данному закону. Я надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Мы будем настаивать, чтобы на следующей сессионной неделе этот законопроект рассматривался в зале Верховной Рады», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она сообщила, что комитет будет обращаться ко всем депутатам с просьбой, «чтобы при принятии решения об отмене этого закона (о повышении соцстандартов – УНИАН) был сделан осознанный выбор».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, повышение соцстандартов приведет к сокращению рабочих мест на предприятиях, поскольку последние не имеют бюджетов на увеличение заработной платы и т.д., и негативно скажется на экономике Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата: с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

30 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».