Ющенко ветирует закон о моратории на повышение цен на лекарства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, скорее всего, ветирует Закон “О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Киеве.

“Скорее нет, но я еще посоветуюсь”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, подпишет ли он данный закон.

В то же время он подчеркнул, что не допустит политики в этом вопросе. “Я не буду руководствоваться политическими мотивами. Я не хочу этого”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

Закон вступает в силу со дня публикации.