Во Львовской области на одно рабочее место претендует 17 человек

По состоянию на 1 ноября, служба занятости Львовской области имеет 1,7 тыс. вакансий. На одну вакансию, в среднем, претендуют 17 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Работодатели предлагают рабочие места для 830 рабочих и 650 служащих. Для тех, кто не имеет профессии или специальной подготовки, в области насчитывается 190 свободных рабочих мест, - информирует пресс-служба ОГА.

На протяжении октября в центры занятости Львовской области обратились 5 тыс. желающих работать, что на 3,3 тыс. меньше, чем было в октябре прошлого года. В целом, на протяжении десяти месяцев этого года работу искали 52,2 тыс. жителей области, а за аналогичный период прошлого года – 68,0 тыс.

В начале ноября социальные услуги служба занятости предоставила 29,1 тыс. лиц. Среди безработных больше половины 56,5% или 16,0 тыс. лиц составляют женщины, 45,2% или 12,8 тыс. – молодежь в возрасте до 35 лет.

Из-за нестабильной экономической ситуации отслеживается тенденция к уменьшению количества свободных рабочих мест. Если в январе-октябре прошлого года работодатели информировали о наличии 57,9 тыс. вакансий, то за десять месяцев текущего года в области насчитывалось только 33,7 тыс. свободных рабочих мест.

На одну вакансию в среднем во Львовской области претендуют 17 человек (на 1 октября 2009 года было 18). Тяжелее всего найти работу жителям города Новый Раздел, Старосамборского и Золочевского районов, где на одно свободное рабочее место соответственно претендуют 197, 184, 132 человека. Более благоприятная ситуация сложилась на рынке труда городов Львова (на одно предложение работы претендует 4 человека) и Червонограда (7 человек), - отмечается в сообщении.