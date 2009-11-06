Госдепартамент США предоставит Крыму 15-20 млн. долл.

Государственный департамент США намерен реализовать в Автономной Республике Крым проект по улучшению технической оснащенности медицинских учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

Согласно сообщению, в Симферополе состоялась презентация проекта с участием представителей Государственного департамента США, в которой приняли участие координатор проекта Джон ПОСТ, начальник оперативного управления Пол КЭМПБЕЛЛ, руководитель группы Коридон ДУЭРР, а также группа экспертов.

По словам координатора проекта Дж.ПОСТА, совместный проект Госдепартамента США и Министерства здравоохранения АРК направлен на улучшение технической оснащенности больниц Крыма. Госдепартамент США в качестве гуманитарной помощи предоставит больницам Крыма различное медицинское оборудование на сумму около 15-20 млн. долл. США. Он подчеркнул, что вначале будет проведена оценка потребностей медицинских учреждений в оборудовании и медицинских принадлежностях. Также было отмечено, что для обслуживания и работы на новом оборудовании предполагается обучение персонала.