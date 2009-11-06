В США за неделю число безработных сократилось на 20 тыс.

10:29, 06 ноября 2009
Соцполитика
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США.  На прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 20 тыс. - до 512 тыс.  Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 532 тыс. человек. 

Наверное, не в одной стране мира так пристально не обращают внимания на динамику роста безработицы, как в США.  Экономика США фактически базируется на рынке потребление, который в свою очередь формируется за счет доходов работающего населения. Рост безработицы для США - падение всей экономики страны.

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