В США за неделю число безработных сократилось на 20 тыс.

США. На прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 20 тыс. - до 512 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 532 тыс. человек.

Наверное, не в одной стране мира так пристально не обращают внимания на динамику роста безработицы, как в США. Экономика США фактически базируется на рынке потребление, который в свою очередь формируется за счет доходов работающего населения. Рост безработицы для США - падение всей экономики страны.