В США за неделю число безработных сократилось на 20 тыс.
10:29, 06 ноября 2009Соцполитика
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США. На прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 20 тыс. - до 512 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 532 тыс. человек.
Наверное, не в одной стране мира так пристально не обращают внимания на динамику роста безработицы, как в США. Экономика США фактически базируется на рынке потребление, который в свою очередь формируется за счет доходов работающего населения. Рост безработицы для США - падение всей экономики страны.
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