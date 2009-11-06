В США производительность труда выросла на 9,5%, стоимость рабочей силы – упала на 5,2%
10:33, 06 ноября 2009Соцполитика
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США. Производительность труда в третьем квартале 2009 года увеличилась на 9,5% в годовом исчислении. При этом стоимость рабочей силы в прошлом квартале упала на 5,2%.
Вот в этом и есть радикальное отличие экономики США от других стран, прежде всего Китая, Россия, Украины. Производительность труда в США не только растет, но и реально снижается стоимость рабочей силы.
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