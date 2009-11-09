В США уровень безработицы вырос на 0,4 п.п.

США. Уровень безработицы в октябре 2009г. вырос, по сравнению с показателем предыдущего месяца, на 0,4 п.п. и составил 10,2%.

Для экономики США уровень безработицы - один из самых важных индикаторов. То обстоятельство, что, несмотря на колоссальную государственную поддержку, не удалось добиться снижения безработицы, расстраивает экономистов и аналитиков. Проблема высокого уровня безработицы в США говорит о том, что общемировой выход из кризиса тормозится. Не исключено, что быстрого роста мировой экономике в следующем году не удастся достичь.