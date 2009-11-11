Кабмин возобновит госгарантии под кредиты для лекарств

Кабинет министров Украины сегодня на заседании планирует возобновить действие своих решений по предоставлению государственных гарантий для привлечения кредитов на закупку медицинского оборудования и лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства, комментируя вчерашнее решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановке действия ряда постановлений правительства о предоставлении госгарантий под кредиты.

«Сегодня мы возобновим действие этих постановлений. Надеюсь, что он повторно не наложит на них вето, что хоть немножко совесть появится и немножко как у Президента ответственности за жизнь и здоровье людей, которые доверили ему свои голоса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО наибольшую поддержку получил в западных регионах Украины, которые сейчас страдают от эпидемии гриппа и ОРВИ. «Сегодня, таким образом, убивать людей, которые голосовали за него, политическим путем – это просто не вкладывается в сознание нормального человека», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала министров сегодня на заседании правительства также обсудить и поддержать текст обращения правительства к Президенту Украины с просьбой отозвать свои указы о приостановлении действия постановлений Кабинета министров.

По ее словам, уже в ближайшие дни в соответствии с договорами должна была начаться отгрузка из Австрии медицинского оборудования, в том числе реанимационных инкубаторов для новорожденных, аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей, поставка которых усилила бы меры правительства по борьбе с эпидемией.

«Я хочу сообщить Президенту - в первую очередь, и всей стране – во вторую очередь, что сегодня наиболее уязвимыми к эпидемии являются беременные женщины, которые начинают болеть на седьмом, восьмом и девятом месяце беременности. И тогда врачи принимают решение о досрочных родах, они пытаются спасти жизнь ребенку, которого нужно затем поместить в специальный реанимационный инкубатор и предоставить необходимую помощь. Сегодня это оборудование должно было придти из Австрии, но вчера для того, чтобы приостановить этот процесс, Президент наложил вето на эти постановления», - пояснила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в связи с этим ей очень сложно сдерживать эмоции, поскольку из-за политического противостояния граждане Украины не могут получить необходимую медицинскую помощь.

«Где мораль у того Президента, который, таким образом, приостанавливает борьбу с эпидемией, и кто будет отвечать за каждую смерть в стране? Я думаю, что это не просто аморально, это преступно и это то, за что должен отвечать человек, который сейчас находится у власти», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Президент В.ЮЩЕНКО остановил действие ряда постановлений Кабинета министров относительно привлечения некоторыми государственными компаниями кредитов.

Согласно указу Президента, 14 октября Кабмин издал постановление №1092 «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта на предмет обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию». Данным постановлением Кабмин согласился с предложением Министерства здравоохранения Украины на привлечение кредита в сумме, которая не превышает 500 млн. долларов, путем заключения договора между корпорацией «Ргіvаtе Ехрогt Funding Соrрогаtion» (РЕFСО) как кредитором под гарантийное покрытие Экспортно-импортного банка США и государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» как заемщиком для реализации инвестиционного проекта относительно обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию. При этом Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить обслуживание и погашение кредита, предоставленного под государственную гарантию, внесение других платежей, связанных с реализацией инвестиционного проекта, за счет средств, которые будут предусматриваться Министерству здравоохранения на указанные цели в государственном бюджете на 2010 и последующие годы. В это постановление 21 октября постановлением Кабинета министров №1131 был внесен ряд изменений.

Президент считает, что данные постановления не отвечают Конституции Украины.

Также глава государства напоминает, что законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабмину в целом в объеме, не превышающем 37.000.000 тыс. грн.

После выхода постановлений правительством взято обязательств о предоставлении государственных гарантий по кредитам на сумму свыше 50 млрд. грн., что значительно превышает объем гарантий, предусмотренный законом о госбюджете-2009.