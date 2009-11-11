Соцгарантии многодетным семьям существенно расширятся

С 1 января 2010 года существенно расширяются социальные гарантии, предоставляемые многодетным семьям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, по состоянию на 1 ноября 2009 года в Украине насчитывается 219 тыс. 981 многодетная семья, в которых проживают 749 тыс. 720 детей. Из них более 30% получают социальную помощь как малообеспеченные семьи. Наибольшее количество семей, получающих такую помощь, - в Тернопольской (около 80%) и Одесской (около 60%) областях. Наиболее обеспечены многодетные семьи в г. Киеве (около 9% получают помощь как малообеспеченные), в Луганской области (около 15% получают помощь как малообеспеченные).

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта разработало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи». Проект внесен на рассмотрение правительства в соответствии с действующим законодательством.

По мнению министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, принятие Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи даст возможность урегулировать механизм и правила выдачи удостоверений многодетным семьям и подтвердить статус многодетной семьи, в которой воспитывается трое и более детей, на основании которого семьи получает соответствующие льготы и компенсации.

Министр напомнил, что 1 января 2010 года вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей», принятый 19 мая этого года, который предусматривает введение дополнительных социальных гарантий многодетным семьям. В частности, многодетные семьи, имеющие трех и больше несовершеннолетних детей, получат право на 50%-ную скидку в оплате на пользование жильем, 50%-ную скидку в оплате за пользованием коммунальными услугами (в пределах средних норм потребления), 50%-ную скидку за стоимость топлива, если они проживают в домах без центрального отопления, 50%-ную скидку за абонентную плату за пользование квартирным телефоном и внеочередное установление телефона.

Согласно закону, дети из многодетных семей получат право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения, бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также междугородного железнодорожного, речного и автобусного сообщения. Предусмотрено также освобождение от оплаты за обучение в высших учебных заведениях всех уровней аккредитации детей из многодетных семей в возрасте 18-23 лет, если они получают образование впервые.

Ряд льгот предусмотрен для родителей многодетных семей.

Сегодня в Украине проживает 6,497 млн. семей с детьми.