Кабмин решил запретить рекламу лекарств

Правительство приняло ряд решений по развитию системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Для создания нормальных условий доступа наших граждан и доступной конкуренции, для удешевления лекарств принято решение о создании аптек государственной и коммунальной форм собственности, то есть в поликлиниках и больницах», - сказал А.БИЛОВОЛ.

Главный санитарный врач также сообщил, что сегодня на заседании правительство одобрило проект закона, которым предлагается запретить рекламу лекарственных средств. «Это на сегодняшний день является очень серьезной проблемой», - отметил он.

А.БИЛОВОЛ также сообщил, что сегодня Кабмин определил процедуру распространения марлевых повязок, которые были изготовлены из медицинской марли за счет ресурсов Госкомрезерва.

По его словам, повязки будут распространяться по поликлиникам, социальным учреждениям и учебным заведениям в расчете по две штуки на каждого человека.

Главный санврач добавил, что сегодня правительство утвердило перечень сильнодействующих лекарственных средств, которые будут продаваться в аптеках только по рецептам.