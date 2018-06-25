Медразборки, или Похороны украинской медицины под марш свиного гриппа

На фоне вирусной эпидемии в Украине подымается предвыборная температура. Для нас становится реальной давно желанная возможность «хочу все знать», только нужно поднапрячь мозги и уметь отфильтровывать самое главное. Вот и в новых заявлениях власти можно найти очень много интересного, а особенно полезного в преддверии 17 января…

Денег нет и не будет...

Вчера Президент Виктор Ющенко остановил действие ряда постановлений Кабинета министров о привлечении некоторыми госкомпаниями кредитов.

Среди них и о привлечении «Укрмедснабом» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестпроекта на предмет обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными препаратами под государственную гарантию. Данным постановлением Кабмин согласился с предложением Министерства здравоохранения о займе не более 500 млн. долларов. Речь идет о заключении договора между корпорацией «Ргіvаtе Ехрогt Funding Соrрогаtion» (РЕFСО) как кредитора под гарантийное покрытие Экспортно-импортного банка США и госпредприятием «Укрмедснаб» как заемщика. При этом Кабинет министров поручил Минфину обеспечить обслуживание и погашение кредита, предоставленного под госгарантию, внесение других платежей, связанных с реализацией инвестиционного проекта за счет средств, которые будут предусматриваться Министерству здравоохранения на указанные цели в государственном бюджете на 2010 и последующие годы.

Президент считает, что данные постановления противоречат Конституции. Также глава государства напоминает, что законом о госбюджете установлено, что в 2009 году госгарантии предоставляются Кабмину в целом в объеме, не превышающем 37.000.000 тыс. грн. После выхода постановлений правительством фактически взято обязательств о предоставлении государственных гарантий по кредитам на сумму свыше 50 млрд. гривень (!) Это, конечно, общая сумма, но немалая доля приходится именно на "медпомощь". Речь идет о сотнях миллионов долларов...

Стоит отметить, что Президент намерен ветировать и закон о выделении 1 млрд грн. на преодоление эпидемии. «Я с данным законом поступлю так же, как и с законом о Евро-2012», - сказал В.Ющенко. При этом глава государства подчеркнул, что у премьер-министра нет средств на финансирование даже безотлагательных вопросов. Ющенко считает, что Тимошенко надеется только на эмиссию гривни.

Теперь каждый знает, что это означает - девальвация гривни.

Вместе с тем Ющенко подчеркнул, что его решение ветировать данный закон не означает, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом.

Постановление относительно кредитных займов для Укрмедснаба было принято Кабмином 5 августа т.г. N 819. Его действие было остановлено Указом Президента N815/2009 ( 815/2009 ) 9 октября. Но 14 октября Кабинет министров снова принимает постановление, разрешающее Укрмедснабу привлечь кредит под государственные гаранти ( №№ 1091 и 1092). 10 ноября Президент ветирует его. 11 ноября правительство возобновило действие постановлений о предоставлении государственных гарантий для привлечения иностранных кредитов государственными предприятиями Украины для закупки медицинского оборудования.

Идеи Кабмина достаточно прозрачные – обяжем Нацбанк, т.е. пусть включает печатный станок, ведь не секрет, что кошелек регулятора давно пуст… Что касается госгарантий, то интересно, каким образом правительство будет погашать долги. Конечно, оно может не задаваться этим вопрос, все решит преемник… Но поражает совсем другое. Нужно было особо постараться, чтобы довести нашу медицину «до ручки». Развал жизненно важной сферы длился годами, но разве придя к власти нынешнее правительство не знало о состоянии дел? Разве мимо него прошло то, что наши больницы так и остались на уровне совдеповских времен, зарплаты наших врачей, а все грехи отрасли приписывают именно им – без взяток не подходи, не профессионалы, в центральных больницах на уровне 1000 грн., а в районных – 600 грн., не хватает современного оборудования, да что его, обычных рентгенкабинетов. Как выяснилось на одном из селекторных совещаний, проводимых МОЗ в начале вспышки гриппа и ОРВИ, на 230 районных больниц приходится один (!) анестезиолог. Что тогда говорить о других спецах – лорах, травматологах, хирургах. Да и кто работает на местах. Средний возраст врача на сегодняшний день составляет 50 лет. Не идет молодежь в лекари. Главный аргумент – как за такую зарплату выжить, а нужно еще спасать, отвечать за чью-то жизнь, пережить унизительную беспомощность перед хворью не из-за отсутствия знаний, а из-за «полного обеспечения» больницы и при этом улыбаться дома близким и молить Бога, чтобы они не болели. Еще на первых курсах института будущие врачи твердой походкой идут в фармфирмы, а к концу учебы имеют неплохое место под солнцем. И тут напрашивается вопрос, как можно было уничтожить отечественную медицину, прославленную не одной сотней великих ученых, превратить ее в черный рынок для фармсделок. В погоне за длинным рублем наши «випы» забыли о главном, что за все в этой жизни придется платить… И мы на это надеемся...

Нашла крайнего

Не теряет надежд и премьер. Она заявила, что Кабмин возобновит действие своих решений о госгарантиях под кредиты для закупки медоборудования и лекарств. Она сказала – она сделала. На сегодняшнем заседании правительство приняло такое решение.

«Надеюсь, что он повторно не наложит на них вето, что хоть немножко совесть появится и немножко как у Президента ответственности за жизнь и здоровье людей, которые доверили ему свои голоса», - сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, уже в ближайшие дни в соответствии с договорами должна была начаться отгрузка из Австрии медицинского оборудования, в том числе реанимационных инкубаторов для новорожденных, аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей, поставка которых усилила бы меры правительства по борьбе с эпидемией.

"Я хочу сообщить Президенту - в первую очередь, и всей стране – во вторую очередь, что сегодня наиболее уязвимыми к эпидемии являются беременные женщины, которые начинают болеть на седьмом, восьмом и девятом месяце беременности. И тогда врачи принимают решение о досрочных родах, они пытаются спасти жизнь ребенку, которого нужно затем поместить в специальный реанимационный инкубатор и предоставить необходимую помощь. Сегодня это оборудование должно было прийти из Австрии, но вчера, для того, чтобы приостановить этот процесс, Президент наложил вето на эти постановления», - пояснила глава правительства.

«Где мораль у того Президента, который, таким образом, приостанавливает борьбу с эпидемией, и кто будет отвечать за каждую смерть в стране? Я думаю, что это не просто аморально, это преступно и это то, за что должен отвечать человек, который сейчас находится у власти», - добавила Ю.Тимошенко.

Черная скорая помощь

Но есть и другая сторона медали. В спешке побороть грипп мы совсем забыли о процедурах законного противостояния эпидемии. Именно законного - тендерах. У кого и почем закупается все самое «необходимое», когда успели договориться, кто именно и какого качества продает нам «спасательные» вакцины и таблетки. И, в конце концов, кто ответит за разыгранную истерию?

Напомним, Юлия Владимировна 4 ноября во время селекторного совещания с руководителями регионов заявила, что правительство предоставит право председателям облгосадминистраций и мэрам городов закупать медикаменты и все необходимое для борьбы с эпидемией гриппа без проведения тендеров. Премьер тогда отметила, что согласования по процедуре закупки в Министерстве экономики и Министерстве здравоохранения должны проходить в течение часа.

Что касается «заботливых» закупок, то не буду повторяться – есть очень четкие формулировки о загоне медицины в коррумпированную яму в интервью профессора Николая Полищука http://health.unian.net/ukr/detail/186086. Метр украинской медицины очень доступными словами рассказывает о ситуации в нашей медицине.

И еще одно, неужели медзакупки нельзя было делать по примеру заботливого хозяина – нет денег, а мы понемножку… Не подымать зарплаты, тем, кто спасает наши жизни и стоит у изголовья заболевших тем же свиным гриппом, а потом несет вирусы в собственный дом (кстати, почему вакцинацию медработников не провели заблаговременно?), в одночасье, а постепенно, доведя их до европейских стандартов. Чтобы человек, который рискует своей жизнью и здоровьем знал, что его семья получает компенсацию в виде обеспеченности. Ведь того и гляди, на наш вызов некому будет придти. А вы бы поспешили к больному, зная, что на обратный путь просто нет денег…

P.S. Когда власть опомнилась и стала успокаивать народ по поводу данных о смертности, приводя сравнительную характеристику, то на ум пришло только одно. Каждый год тысячи украинцев умирают от ОРВИ, в цивилизованных странах такая статистика неприемлема. Но, даже зная об этом, наши власти продолжали заниматься «другими делами»…

Елена Быстрицкая (УНИАН)