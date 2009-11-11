Состоится заседание по упрощению визового режима между Украиной и ЕС

25 ноября в Брюсселе состоится заседание Совместного комитета экспертов по реализации Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА состоялось заседание украинской части Совместного комитета экспертов по реализации Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Во время заседания представители министерств и ведомств совместно с представителями неправительственных организаций проанализировали практику выполнения стороной ЕС указанного документа. Участники совещания также согласовали общую позицию украинской стороны на очередное заседание Совместного комитета экспертов по реализации Соглашения, которое состоится 25 ноября с.г. в г. Брюссель.

Также участники заседания обсудили вопросы внесения изменений и дополнений в Соглашение об упрощении оформления виз в части расширения категорий украинских граждан, которые могли бы пользоваться визовыми преимуществами.