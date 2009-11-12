Средняя зарплата в Польше выросла до 1,12 тыс. долларов

Средняя заработная плата в Польше в третьем квартале составила около 3,12 тыс. злотых или 1,12 тыс. долларов (по текущему курсу 2,8 злотых за доллар). Об этом сообщает Государственный комитет статистики РП.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в сравнении с предыдущим кварталом, зарплата выросла на 1,3% или на чуть больше 10 долларов.

Как сообщал УНИАН, во втором квартале средняя зарплата в стране снизилась на 3% - до 3,08 тыс. злотых.

Ранее эксперты в связи с экономическим кризисом прогнозировали уменьшение зарплат в Польше.

В сентябре средняя зарплата составляла в стране 3,28 тыс. злотых.

Польское правительство намерено повысить с 2010 года минимальную заработную плату до 1,32 тыс. злотых с действующих сегодня 1,28 тыс. злотых.

С 2009 года в Польше года действуют две новые ставки подоходного налога: 18% для тех, кто зарабатывает до 7,13 тыс. злотых в месяц, и 32% - для тех, кто зарабатывает больше этой суммы.