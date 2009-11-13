Эксперт: долги по зарплате бюджетникам могут вырасти

До конца года задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных организаций может увеличиться до 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель научно-экспертного центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, на увеличение задолженности может повлиять отсрочка четвертого транша кредита Международного валютного фонда, почти все средства которого должны были пойти на социальную сферу, и повышение социальных стандартов, которые требуют дополнительных расходов. До марта задолженность может увеличиться до 2,2 млрд. грн., считает Н.ИВЧЕНКО.

В то же время при оптимистическом сценарии развития событий, говорит Н.ИВЧЕНКО, до конца т.г. данный показатель может остаться на уровне 1,879 млрд. грн.

Он напомнил, что с начала года на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений было потрачено 32,79 млрд. грн., что составляет 19,2% всех кассовых расходов государственного бюджета.

Кроме того, рост задолженности по выплате зарплаты может привести к увеличению задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15-20 млн. грн. – до 8,639 млрд. грн. до конца года. В первом квартале 2010 года этот показатель может увеличиться до 8,669 млрд. грн.