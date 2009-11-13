Черновецкий готов отобрать у районов Киева все бюветы

Влаcти Киева готовы принять на баланс все бюветные комплексы в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации.

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО обратился к представителям соответствующих структур в районах города с предложением передать на баланс столицы те артезианские скважины, которые они не в состоянии обслуживать.

“Я еще раз настаиваю на том, чтобы в 2010 году или существующее коммунальное предприятие, или новосозданное (может быть создано – УНИАН) взяло на себя функции обслуживания артезианских скважин. И тогда мы увидим, что там нужно делать. Районы сами или не хотят, или не могут. Если есть районы, которые готовы оставить у себя артезианские скважины и их обслуживать, в письменном виде сообщите, что оставляем у себя и обязуемся, что будет там все решено. Тогда мы эти артезианские скважины не будем передавать на баланс”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация требует решения, поскольку из 250 бюветов в городе более 70 не работают, потому что в районах нет средств на ремонт и обслуживание.

“Есть коммунальное предприятие “Киевгоскомобслуживание”. Можно ему передать эти скважины”, - отметил первый заместитель председателя КГГА.

Справка УНИАН. Всего в Киеве насчитывается 224 бюветных комплекса. Из них около 180 находятся на балансе райгосадминистраций и ЖЭО, остальные - в собственности других субъектов ведения хозяйства. При этом на обслуживании «Киевводоканала» - лишь 145 бюветов, хотя прямые договоры между районными КП и «Киевводоканалом» подписаны лишь в 90 случаях, в стадии заключения - 18. Еще в шести случаях проводится тендер (то есть решается, что обслуживание бюветов будет осуществлять «Киеводоканал» или другая организация).