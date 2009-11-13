Ющенко одобрил программу иммунопрофилактики украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009 - 2015 годы».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 октября. Согласно программе, профилактика инфекционных болезней путем иммунизации является самым эффективным мероприятием по обеспечению здоровья населения, эпидемического благополучия государства и стратегически важным приоритетным заданием отрасли здравоохранения. Материальные убытки, социальные и медицинские последствия инфекционных болезней убедительно свидетельствуют, что систематическая иммунизация должна быть общегосударственным делом.

Программой предусмотрено обеспечить государственное целевое финансирование приобретения препаратов, их хранение и контроль над использованием этих средств. Речь идет о возможности совершенствовать и развивать основные и инновационные направления иммунологии, генной инженерии и иммунобиотехнологий в Украине.