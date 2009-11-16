Ющенко подписал изменения в бюджет относительно соцстандартов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", касающиеся обеспечения выплат согласно повышенным размерам социальных стандартов.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 6 ноября.

Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 гривни, а для нетрудоспособных лиц – до 573 гривен. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальной помощи в сумме 100 млн. гривен.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. гривен; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. гривен.

Увеличение расходов по этим бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанные цели.