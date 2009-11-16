Ющенко сомневается в целесообразности отставки Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость выполнения закона о повышении социальных стандартов, но сомневается в целесообразности отправлять правительство в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью украинским журналистам сегодня в Абу-Даби, комментируя заявление представителей Партии регионов о возможности отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО из-за невыполнения закона о повышении социальных стандартов.

«Это не компетенция Президента: поддерживать или не поддерживать инициативу Партии регионов», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он подчеркнул, что сегодня нет никаких правовых оснований не выполнять закон о повышении социальных стандартов. Он напомнил, что закон вступил в силу, а также напомнил, что для его обеспечения выделена необходимая сумма путем внесения изменений в закон о государственном бюджете.

«У правительства нет причин не выполнять закон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по мнению Президента, парламент имеет все основания вызывать членов правительства и лично премьер-министра в сессионный зал, заслушать их информацию и требовать выполнения закона. «Для этого у Верховной Рады есть много инструментов, включая и отставку. Хотя, возможно, до этого не стоит доходить, потому что есть и другие способы (заставить правительство выполнять закон – УНИАН). Но вопрос соцстандартов является принципиальным», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал Верховную Раду, с одной стороны, не политизировать этот вопрос, а с другой – сделать все возможное, чтобы вопрос повышения социальных стандартов был обеспечен.