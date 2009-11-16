Количество зарегистрированных безработных в Украине сократилось

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 ноября 2009 года составило 508,4 тыс. человек, что на 43,5% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 ноября 2009 года составил 1,8% населения трудоспособного возраста, что на 0,1% меньше по сравнению с сентябрем.

Количество безработных, которые на 1 ноября получали пособие по безработице, составило 399,4 тыс. человек. Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 47,26 грн. – до 651,68 грн. (на 1 октября 2009 г. – 651,84 грн.).

В октябре количество безработных сократилось на 0,1%, или на 34,3 тыс. человек.