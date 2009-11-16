В Украине на 10 рабочих мест претендуют 68 человек
18:25, 16 ноября 2009Соцполитика
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Данные Госкомстата
В Украине на 10 рабочих мест претендуют 68 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, с начала года количество безработных украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 43% – до 526,3 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).
На 1 ноября т.г. потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 77,5 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).
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