БЮТ предлагает ввести льготный период для туризма

Народный депутат Украины (БЮТ) Сергей ТЕРЕХИН предлагает ввести льготный период для налогообложения операций по предоставлению услуг отдельных видов туризма.

Об этом сказано в размещенном на официальном сайте парламента законопроекте №5346 от 13 ноября 2009 года, автором которого является С.ТЕРЕХИН.

Согласно проекту закона, временно, на период с 1 декабря 2009 года по 28 февраля 2010 года, устанавливается нулевая ставка на операции по поставке туристических услуг (по размещению (проживанию), питанию, а также экскурсионных, спортивных, оздоровительных услуг, которые предоставляются в заведениях размещения).

В случае поставки туроператором отмеченных туристических услуг на таможенной территории Украины базой налогообложения для такого туристического оператора является вознаграждение, определенное согласно п.8.1. ст.8 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», то есть разница между стоимостью поставленных турпродукта, туруслуг и стоимостью расходов, понесенных туроператором в результате приобретения (создания) такого турпродукта, туруслуг.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, введение данного проекта закона даст возможность обеспечить уменьшение сумм НДС, заявленных к возмещению из бюджета.