ВР внесла изменения в закон о выплате помощи при рождении ребенка

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” о выплате помощи при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного документа проголосовал 321 народный депутат из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, выплата помощи при рождении ребенка прекращается в случае: лишения получателя помощи родительских прав; отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав; временного устройства ребенка на полное государственное содержание; прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий в отношении конкретного ребенка; нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка; в случае возникновения других обстоятельств.

Помощь при рождении ребенка насчитывается в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третью и каждого последующего ребенка. Выплата помощи осуществляется одноразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении последующих 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и каждого последующего ребенка – 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.