Студенты не будут отрабатывать пропущенные во время карантина дни

Студенты не будут отрабатывать по субботам дни, пропущенные в период карантина.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в эфире 11 канала (г. Днепропетровск), сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Министерство образования и науки рекомендовало руководителям высших учебных заведений из-за карантина в связи с гриппом уплотнить расписания занятий и сократить зимние каникулы.

“С целью обеспечения выполнения в полном объеме учебных планов первого семестра 2009/10 учебного года рекомендуем руководителям высших учебных заведений, после возобновления занятий, внести коррективы в графики учебного процесса дневной формы обучения, предусмотрев, в частности, до конца текущего года шестидневную рабочую неделю, уплотнение расписания учебных занятий за счет проведения дополнительных занятий, а также сокращение длительности зимних каникул и перенесение начала занятий во втором семестре 2009/2010 учебного года”, - говорится в рекомендациях.