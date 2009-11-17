МВД раскрыло ряд схем при закупках лекарств Минздравом
По завышенным ценам
Министерство внутренних дел Украины раскрыло ряд схем при закупках Министерством здравоохранения Украины медицинских препаратов по завышенным ценам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«В течение 4 лет после подписания меморандума Минздрав закупал препараты одних и тех же производителей по ценам, значительно выше, чем предложения Фонда Клинтона для развивающихся стран. Мы считаем, что в этой ситуации государство понесло необоснованные убытки на сумму более 32 млн. грн., которые могло бы сэкономить для закупки большего количества медпрепаратов и оборудования», - сказал он.
При этом Ю.ЛУЦЕНКО привел несколько примеров, когда медицинские препараты закупались у иностранных производителей значительно дороже, чем аналогичные препараты стоят у отечественных производителей.
«В этом хозяйстве (фармакология - УНИАН) давно пора наводить системный порядок. Поскольку это глубокая коррумпирована отрасль», - отметил министр.
При этом он выразил поддержку инициативе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО создать межведомственную группу по расследованию процедур закупок медицинских препаратов и оборудования Министерством здравоохранения.