НБУ обязал банки предоставить информацию о зарплате шахтерам

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки предоставить информацию об объемах выплаченной заработной платы шахтерам.

Об этом говорится в телеграмме НБУ N 25-112/2726-21135 от 13 ноября 2009 года, которой располагает УНИАН.

«Для подготовки материалов по запросу руководства государства относительно выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий и уплаты взносов в Пенсионный фонд Украины и в другие социальные фонды просим банки – юридические лица предоставить информацию за 10 месяцев текущего года», – сказано в телеграмме.

В частности, банки должны предоставить информацию о количестве угледобывающих предприятий, которые обслуживаются в банке; заработной плате, которая выплачена работникам угледобывающих предприятий; уплаченных взносах в Пенсионный фонд; уплаченных взносах в другие социальные фонды.

Информацию необходимо было предоставить до 12.00 16 ноября 2009 года.