ВР упразднила закон о защите имущества граждан

Верховная Рада упразднила Закон "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса".

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

Принятый Верховной Радой 21 мая 2009 года Закон Украины "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса" Президент заветировал и возвратил в парламент. Глава государства указал, что законом, поступившим на подпись, внедряется на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса мораторий на приобретение залогодержателем или ипотекодержателем права обращения взыскания на предмет залога или ипотеки в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане. Президент не согласился с этим и предложил парламенту отклонить данный закон. Однако предложение Президента сегодня поддержали только 26 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале. Парламент также не смог преодолеть вето Президента, поскольку за это проголосовали 56 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку парламент не смог принять ни одного решения, данный закон считается отмененным.