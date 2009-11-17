Бланк нотариального документа теперь можно проверить в Интернет

С 17 ноября любое физическое или юридическое лицо может осуществить проверку действительности бланка нотариального документа через сеть Интернет по данным Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Николая ОНИЩУКА, соответствующий веб-ресурс по поручению Минюста был разработан и внедрен Государственным предприятием Министерства юстиции «Информационный центр».

Веб-сайт для доступа к ведомостям Единого реестра специальных бланков нотариальных документов размещен по адресу http://rnb.informjust.ua/pages/default.aspx

Поиск информации в Едином реестре о действительности или недействительности определенного специального бланка нотариального документа можно осуществить по его серии и номеру. По результатам поиска из Единого реестра предоставляется одна из следующей совокупности сведений:

- дата выдачи бланка (если сведения о расходовании бланка в Едином реестре отсутствуют);

- сведения о расходовании бланка или недействительности бланка (код и дата расходования);

- сведения об отсутствии информации о бланке в Едином реестре.

Министр напомнил, что право доступа к данным Единого реестра специальных бланков нотариальных документов через веб-сайт для поиска и пересмотра информации о действительных и недействительных бланках определено Порядком расходования, хранения, обращения специальных бланков нотариальных документов и отчетности об их использовании и описания и образца такого бланка, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины. Согласно этому документу, право доступа к Реестру имеют органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, организации и другие юридические и физические лица.