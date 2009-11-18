Денисова: Пенсии за ноябрь будут выплачены полностью

Правительство обеспечит своевременную выплату пенсий за ноябрь в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы перевыполняем план по собственным поступлениям Пенсионного фонда – 100,7% составляет на сегодняшний день», - сказала она.

Министр также сообщила, что на сегодняшний день уже профинансирован 81% пенсий.

«Это согласно графику, и потому, я думаю, что мы в пятницу, 20 ноября, завершим финансирование пенсий и до 25 ноября все пенсионеры получат пенсии. Никакой задержки с выплатой пенсий нет», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Она также добавила, что правительство профинансировало в полном объеме выплату пособий малообеспеченным семьям и по уходу за детьми.

«Все выплаты профинансированы своевременно, они получат помощь до 25 ноября», - отметила министр.