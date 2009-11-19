Депутаты отказались утвердить правительственную программу

Верховная Рада Украины отказалась принять проект закона “О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного проекта документа, внесенного Кабинетом министров, проголосовали лишь 192 народных депутата из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Не поддержали принятие Программы фракция Партии регионов – 0, КПУ – 0 и часть фракции НУ-НС. За принятие программы проголосовали БЮТ – 149, НУ-НС – 24, Блок Литвина – 18 и один внефракционный депутат.

Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год разработана в соответствии с задачами и положениями Программы деятельности Кабинета министров Украины “Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие”, Декларации целей и задач бюджета на 2010 год (Бюджетной декларации), Прогнозом экономического и социального развития Украины на 2010 год, проектом Стратегии развития Украины “Украина 2020: стратегия национальной модернизации”, Целями Развития Тысячелетия – Украина.

Основной целью Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год является возобновление экономического роста с закладкой инвестиционного фундамента последующего стабильного развития, что станет базовой предпосылкой для решения острых социальных проблем и общего повышения благосостояния населения. Проектом предусмотрено удержание индекса потребительских цен на уровне до 9,7%, уменьшение амплитуды годовых колебаний курса национальной валюты, повышение уровня сбережений населения в банковской системе и восстановление ресурсной базы для кредитования экономики, а также удержание государственного долга относительно ВВП на безопасном уровне в соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса Украины и оптимизация структуры государственного долга для минимизации рисков.

Программой также предусмотрена оптимизация роли государства и устранение препятствий для развития хозяйственной деятельности. В частности, сокращение процедуры учреждения бизнеса до 14 дней, сокращение перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, реформирование существующей системы технического регулирования и защиты прав потребителей на принципах лучшего международного и европейского опыта. Кроме того, предусмотрено предотвращение и прекращение проявлений антиконкурентных согласованных действий субъектов ведения хозяйства и злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением, в первую очередь, на социально важных рынках и повышение уровня оплаты потребителями жилищно-коммунальных услуг до 96%.

В следующем году также предлагалось осуществить оптимизацию количества предприятий государственного сектора экономики, которые не подлежат приватизации и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства; увеличить количество предприятий государственного сектора экономики, которые возобновили свою платежеспособность в процедурах банкротства и выполнить задания по приватизации государственного имущества, определенные государственным бюджетом, с обеспечением принципов прозрачности.

Программой предусмотрено недопущение уменьшения средней заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с 2009 годом, внедрение нового механизма финансирования охраны памятников архитектуры и градостроения, воссоздание утраченных объектов культурного наследия и сохранение традиционного характера среды исторических населенных пунктов

Запланировано также увеличить количество стадионов, которые отвечают мировым стандартам, на 50%; спортивных площадок – на 20%; спортивных залов – на 10%; помещений для физкультурно-оздоровительных занятий – на 5%. Увеличить в течение года до 14% привлечение детей школьного возраста и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортивных школах, создание условий для развития резервного спорта и пополнения состава национальных сборных команд и тому подобное.