Черновецкий не допустит ограничения подачи воды киевлянам

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает не допустить ограничения в подаче киевлянам воды.

Об этом идет речь в обращении мэра к киевлянам, текст которого передан УНИАН.

“Сегодня в СМИ появились заявления о том, что «Киевводоканал» рассматривает варианты перехода на лимитированный график подачи питьевой воды. В связи с этим хочу отметить, что я не допущу, чтобы по политическим мотивам, из-за примитивного нежелания отдельных людей договариваться и искать компромисс, европейская столица опустилась до того, чтобы давать киевлянам воду по часам”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, проблема возникла из-за того, что в результате наличия долгов КП «Киевводоканал» перед энергопоставляющей компанией «Киевэнерго» состоялось блокирование счетов столичного водоканала. По убеждению городского председателя, это сугубо их правовые отношения, и наказывать таким образом киевлян, которые исправно платят за потребленные услуги, он не позволит. “Заверяю, сегодня у меня есть рычаги влияния на эти компании, и я заставлю их найти общий язык, не вмешиваясь при этом в нормальную жизнь жителей города и не запятнывая имидж столицы”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он призвал киевлян не паниковать и не верить в эти голословные заявления – “пока я мэр Киева, вода в ваши дома будет подаваться круглосуточно”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, в ОАО «АК «Киевводоканал» заявили, что компания вынуждена будет в ближайшее время ограничить водоснабжение в столице или даже прекратить его, а также прекратить очистку стоков, если АК «Киевэнерго» и КГГА не решат проблему взаиморасчетов предприятий, которые поставляют услуги горячего и холодного водоснабжения.

По словам первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «АК «Киевводоканал» Виталия НАЙДЮКА, на сегодняшний день деятельность «Киевводоканала» практически заблокирована из-за ареста счетов предприятия со стороны «Киевэнерго» в результате формирования задолженности за электроэнергию в размере более 300 млн. грн. Водоканал сегодня не имеет возможности покупать реагенты для очистки воды и стоков, на закупку которых необходимо до 240 тыс. грн. в месяц, а также не может осуществлять расчеты с поставщиками. В запасах предприятия осталось реагентов на пять дней работы.

«В связи с этим предприятие уже сегодня рассматривает вопрос перехода на ограничение водоснабжения потребителей столицы, а руководство Бортничской станции аэрации рассматривает вопрос недопущения выбросов стоков в Днепр», – добавил он.