ВОЗ предоставит Украине 5 млн. доз вакцин от пандемического гриппа

Всемирная организация здравоохранения предоставит Украине 5 миллионов доз вакцин для профилактики пандемического гриппа.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, такая договоренность была достигнута во время встречи главы государства Виктора ЮЩЕНКО с экспертами ВОЗ, посвященной ситуации с преодолением эпидемии гриппа в Украине.

На встрече Президент отметил, что Украина придает особо важное значение деятельности экспертной группы ВОЗ в Украине в контексте определения дальнейших направлений борьбы со вспышкой эпидемии, создания предпосылок для готовности рационально противодействовать следующим волнам эпидемического процесса в случае их возникновения.

«Для Украины чрезвычайно важно безотлагательное практическое действие в борьбе с эпидемией гриппа, учитывая, что вторая и третья волна будут более жестокими», – сказал В.ЮЩЕНКО.

ВОЗ предоставит вакцины в декабре

Всемирная организация здравоохранения готова уже в декабре предоставить Украине первую партию пандемической вакцины в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«ВОЗ фактически готова предоставить первую партию вакцины уже в декабре, но для этого должна быть проведена необходимая подготовительная работа», - сказала Н.МЕНАБДЕ.

Представитель ВОЗ пояснила, что Украине следует пересмотреть законодательную базу, касающуюся вакцинации, прежде всего, упрощения процедуры регистрации вакцин. «ВОЗ рекомендует странам переходить на ускоренную процедуру регистрации тех вакцин, которые поставляет ВОЗ», - добавила она.

Н.МЕНАБДЕ подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения поставляет только преквалифицированные вакцины. «А это означает, что ВОЗ гарантирует, что качество и безопасность проверены очень суровыми испытаниями», - пояснила она.

По словам представителя ВОЗ, действующая в Украине процедура регистрации вакцин является слишком длительной, и из-за этого может быть потеряно время в борьбе с эпидемией.

Н.МЕНАБДЕ сообщила, что ВОЗ готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, что позволит провакцинировать около 10% населения.

Н.МЕНАБДЕ также добавила, что для того, чтобы Украина была включена в график распределения вакцин, необходимо предоставить ВОЗ письмо о намерениях начать вакцинацию. «Письмо о намерениях отражает намерения правительства приступить к вакцинации и в то же время означает, что страна берет на себя ответственность не иметь претензий к производителям в случае, если что-то произойдет», - сообщила представитель ВОЗ.

Также Н.МЕНАБДЕ сообщила, что в настоящее время пандемическая вакцина применяется в 16 странах мира, в которых используется 65 млн. доз.

«Исходя из данных этих стран, мы видим, что профиль безопасности новой пандемической вакцины даже лучше, чем профиль безопасности хорошо известной нам вакцины против сезонного гриппа, поэтому у нас нет таких серьезных опасений, которые сдерживали бы ВОЗ от рекомендаций использовать эту вакцину», - пояснила Н.МЕНАБДЕ.

Регистрацию вакцин в Украине упростят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует рассмотрение на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 26 ноября, вопроса об упрощении регистрации вакцин.

«Я буду лично обращаться к депутатам с просьбой, чтобы они ускорили рассмотрение вопроса (об упрощении регистрации вакцин – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства добавила, что парламент намерен на своем внеочередном заседании рассмотреть вопросы финансирования мер по борьбе с эпидемией гриппа, в частности, преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении Министерству здравоохранения Украины 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией.