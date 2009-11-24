Ющенко: КМУ должен выполнить Закон о повышении соцстандартов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что закон о повышении социальных стандартов должен быть выполнен правительством.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время интервью Черниговской областной государственной телерадиокомпании.

Президент подверг критике бюджетную политику правительства в текущем году - о ее ошибочности свидетельствует, по его мнению, невыполнение бюджета на уровне 30%. Также он раскритиковал ход работы над бюджетом-2010, некомпетентность которого подтвердил парламент, вернув его проект на доработку.

«Невыполнение бюджета стало основной проблемой в выплате зарплат и пенсий», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Он отметил то, что Кабмин должен в первую очередь заботиться о наиболее уязвимых слоях населения путем своевременного пересчета прожиточного минимума и обеспечения финансирования всех выплат, которые рассчитываются на его основе.

«Не может быть дискуссий – принимать этот минимум или не принимать. Неморально – не принимать», - сказал В.ЮЩЕНКО, объясняя свое решение подписать закон о повышении социальных стандартов.

Президент критично оценил заявления премьер-министра о том, что она не будет выполнять указанный закон, и предупредил, что такое невыполнение влечет за собой конституционную ответственность высших должностных лиц.