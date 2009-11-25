МОТ: Украина нарушает Конвенцию о свободе объединений

Украина постоянно нарушает Конвенцию Международной организации труда о свободе объединений и право на организацию коллективных переговоров, которые гарантируют как трудящим, так и работодателям, создание своих профессиональных организаций без любого разрешения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил национальный координатор МОТ в Украине Василий КОСТРЫЦЯ сегодня во время брифинга.

«Украина имеет проблемы не только практического применения Конвенции, но и на законодательном уровне. В Украине есть несколько законов, которые нарушают Конвенцию МОТ, и мы призываем и правительство, и парламент, профсоюзы и работодателей с тем, чтобы были внесены изменения в Гражданский кодекс, в закон об организациях работодателей, в закон о порядке регистрации юридических лиц и объединений граждан, чтобы они были приведены в соответствие с Конвенцией», - отметил он.

Кроме того, добавил В.КОСТРЫЦЯ, согласно Конституции, нормы международного права, ратифицированные Украиной, являются составляющей частью национального законодательства. Потому правительство обязано придерживаться данной Конвенции, а не законодательства, которое противоречит ей.

Также он отметил, что Международная организация труда имеет претензии к украинскому законодательству относительно процедуры начала забастовок, определенной в законе о порядке урегулировании коллективных споров.