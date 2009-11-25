Кабмин занялся реформированием системы здравоохранения
Создан координационный совет
Правительство создало координационный совет по реформированию системы здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.
«Создана большая координационная группа, которая начинает работать с завтрашнего дня», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.
Министр добавил, что приветствует тот факт, что практически все кандидаты в Президенты осознали необходимость реформирования системы здравоохранения, а правительство сегодня на заседании уже приняло ряд документов.
В частности, министр сообщил, что Кабинет Министров в целом одобрил порядок создания государственной сети аптек, который будет доработан в течение ближайшего времени.