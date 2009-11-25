Кабмин занялся реформированием системы здравоохранения

Правительство создало координационный совет по реформированию системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Создана большая координационная группа, которая начинает работать с завтрашнего дня», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр добавил, что приветствует тот факт, что практически все кандидаты в Президенты осознали необходимость реформирования системы здравоохранения, а правительство сегодня на заседании уже приняло ряд документов.

В частности, министр сообщил, что Кабинет Министров в целом одобрил порядок создания государственной сети аптек, который будет доработан в течение ближайшего времени.