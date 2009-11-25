Закон о фондах гарантирования зарплат будет принят

В Украине закон о фондах гарантирования выплаты заработных плат на предприятиях в случае их банкротства или ликвидации будет принят после выхода страны из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель министра труда и социальной политики Виктор ОНИЩУК сегодня во время брифинга.

По его словам, такие фонды есть на предприятиях в большинстве стран. «Если предприятие обанкротилось и не рассчиталось (с работниками – УНИАН), не хватило имущества для того, чтобы рассчитаться по заработной плате, создается специальный фонд», - отметил он.

Законопроект о введении таких фондов на предприятиях уже разработан, сообщил В.ОНИЩУК. «Я думаю, что мы выйдем из кризиса, и такой закон будет принят», - отметил он.