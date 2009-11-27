Кабмин повысил шахтерам пенсии

Кабинет министров Украины вчера на своем внеочередном заседании принял решение повысить пенсии для шахтеров.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики со ссылкой на министра Людмила ДЕНИСОВУ.

„В Законе „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, предложенном Президентом и одобренном парламентом 6 ноября 2009 года, вообще не предусмотрены расходы на реализацию принятого по инициативе правительства Закона „О повышении престижности шахтерского труда”. Чтобы не допустить уменьшения уровня социальной защищенности шахтеров, правительство и приняло соответствующее постановление”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.

По словам министра, на сегодня в Украине насчитывается 197 тыс. пенсионеров-шахтеров, из которых 30 тыс., – получают пенсию в минимальных размерах. В соответствии с принятым правительством постановлением, они получат доплату в размере 225 грн.

„То есть, минимальная пенсия для пенсионеров-шахтеров с 1 ноября будет составлять 1719 грн. Все выплаты будут осуществлены в декабре”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.