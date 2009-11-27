В Украине долг по зарплате с начала года вырос на 40,6%

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 40,6%, и на 1 ноября т.г. составила 1 млрд. 67 млн. 976 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 ноября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 ноября т.г. составила 299,293 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 13,5%), в Луганской – 141,669 млн. грн. (рост 53,1%), в Харьковской – 148,524 млн. грн. (рост 33%). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев (после Донецкой области) – 176,501 млн. грн. (рост с начала года – 81,2%).

Госкомстат отмечает, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины.

В двух областях задолженность на 1 ноября т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Ивано-Франковской области – 9,181 млн. грн. (рост с начала года – 27,7%), в Черновицкой области – 6,821 млн. грн. (рост – 26,7%).

По сравнению с 1 октября т.г., задолженность по зарплате в Украине сократилась на 0,5%. В 11 регионах страны в течение октября зафиксировано сокращение задолженности по выплате заработной платы. Наиболее существенно задолженность сократилась в Луганской (на 16,9%), Черниговской (на 5,4%), Донецкой (на 5,1%), Сумской (на 4,7%) и Ривненской (на 3,1%) областях.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля т.г. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года – 692,4 млн. грн., на 1 июля п.г. – 721,8 млн. грн.