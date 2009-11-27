Ющенко требует от Кабмина выполнить закон о повышении соцстандартов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства выполнения принятого Верховной Радой закона «О повышении социальных стандартов».

Это он подчеркнул во время интервью Донецкой областной государственной телерадиокомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Закон принят. Начиная с выплат на 1 ноября 2009 года все до копеечки должно быть отдано людям», - сказал Президент.

Он выразил уверенность в том, что блокирование выполнения этого важного, особенно для уязвимых социальных групп общества, решения происходит потому, что его приняла не премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, а «другая сторона».

В.ЮЩЕНКО заявил, что как Президент гарантирует, что средства на такое повышение выплат есть. Он заверил, что выплаты могут происходить «не посредством печатания денег, не за счет эмиссии», а из существующих источников.