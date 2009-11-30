СП: Украина рассчитывает на принятие «дорожной карты»

Украина рассчитывает на принятие «дорожной карты» о введении безвизового режима с Европейским Союзом на следующем саммите Украина-ЕС во время бельгийского председательства в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что 13-й саммит Украина-ЕС состоится 4 декабря в Киеве.

По ее словам, во время саммита будут обсуждены несколько вопросов сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. В частности, политическая договоренность о завершении переговоров на экспертном уровне относительно Соглашения об ассоциации по его основным разделам. Также Украина рассчитывает на договоренность об активизации переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также на договоренность о начале подготовки “дорожной карты” о введении безвизового режима между Украиной и ЕС и ее принятии на следующем саммите Украина-ЕС во время бельгийского председательства в Евросоюзе.

Также украинская сторона рассчитывает на завершение переговоров о присоединении Украины к договору об энергетическом содружестве и на подтверждение готовности со стороны ЕС поддержать инициативу о введении двустороннего измерения “Восточного партнерства” с Беларусью.

Справка УНИАН. Председательство Бельгии в Евросоюзе запланировано на вторую половину 2010 года.