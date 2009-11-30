ВР рассмотрит законопроекты о средствах на борьбу с гриппом

Верховная Рада планирует в четверг, 3 декабря, рассмотреть вопрос о выделении средств на борьбу с эпидемией гриппа.

Соответствующее решение было принято сегодня во время согласительного совета в ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что завтра-послезавтра комитет ВР по вопросам бюджета выполнит распоряжение парламента и на своем заседании доработает законопроект о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, парламент в четверг рассмотрит не только этот законопроект, но и альтернативный, на котором настаивает фракции Партии регионов. «Но мы должны принять решение, что не будут голосовать каждый за свой законопроект, а примут один консолидированный», - сказал спикер.

Он также добавил, что даже если во вторник и среду комитет ВР по вопросам бюджета не проведет свое заседание, то эти законопроекты все равно будут рассматриваться в четверг первым вопросом.