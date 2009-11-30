КМУ принял постановление о недопущении уменьшения пенсий

Кабинет министров Украины принял постановление о недопущении уменьшения размеров пенсий и социальных выплат, а также об урегулировании отдельных вопросов в связи с принятием законов о повышении социальных стандартов и о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год.

Документ от 26 ноября в 2009 г. (№ 1252) размещен на Правительственном портале.

В постановлении отмечается, что в законе о внесении изменений в госбюджет, принятом Верховной Радой Украины по представлению Президента, содержится ряд положений, которые невозможно выполнить из-за того, что они не согласованы с нормами законодательства и средства на их выполнение не предусмотрены в госбюджете. В частности, уточняет правительство, речь идет об установлении разных размеров прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, и для тех, кто принадлежит к основным социальным и демографическим группам населения, что привело к невозможности определить размер прожиточного минимума для расчета социальных выплат, а также установления первого тарифного разряда для определения должностных окладов в соответствии с Единой тарифной сеткой в размере 545 грн.

Правительство отмечает, что в законе не предусмотрены расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы, которым размеры должностных окладов определяются в соответствии с Единой тарифной сеткой, а также работникам органов местного самоуправления, военнослужащим, лицам начальственного и рядового состава и другим работникам бюджетной сферы и на индексацию доходов отмеченных категорий лиц.

Кроме того, изменениями в бюджет не предусматриваются средства на выплату помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях.

В постановлении также говорится, что расходы не предусмотрены и на пенсионное обеспечение инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны, реабилитированных лиц, жертв нацистских преследований, лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, военнослужащих и других лиц, которым пенсионные выплаты осуществляются за счет средств государственного бюджета, а также на выплату в полном объеме помощи в увеличенном размере семьям с детьми, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям, что привело к безосновательному уменьшению соответствующей целевой субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 511 млн. грн.

С целью недопущения уменьшения размеров пенсий и социальных выплат, урегулирования отдельных вопросов в связи с принятием социальных законов, Кабинет министров Украины постановил, что с 1 ноября 2009 года будет применяться прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 701 грн. и для тех, кто принадлежит к основным социальным и демографическим группам населения: дети в возрасте до 6 лет - 632 грн.; дети в возрасте от 6 до 18 лет - 776 грн.; работоспособные лиц - 744 грн.; лица, потерявшие работоспособность, - 573 грн.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года в штатных расписаниях бюджетных учреждений работникам, у которых размеры должностных окладов меньше, чем размер минимальной заработной платы, определенный в статье 55 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, будет установлены должностные оклады (тарифные ставки) на уровне минимальной заработной платы.

"Поскольку в Законе Украины от 6 ноября 2009 г. № 1715-VI “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” не предусмотрено увеличение расходов на оплату труды для бюджетных учреждений, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, повышение размеров должностных окладов и индексация доходов работников бюджетных учреждений, военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава осуществляются в пределах расходов на оплату труда, утвержденных в сметах", - говорится в постановлении правительства.

Кабинет министров установил, что повышение к пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам в сумме 28,4 грн. осуществляется ежемесячно.

Правительство поручило Министерству по делам семьи, молодежи и спорта осуществлять расходы на выплату помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях в пределах бюджетных назначений.

Кабинет министров поручил Министерству финансов в течение недели внести правительству предложения о финансовом обеспечении выплаты помощи семьям с детьми, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины должен осуществить доплату разницы между размерами пенсий, перечисленных в соответствии с законом Украины от 6 ноября в 2009 г. № 1715-VI “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, и пенсий, выплаченных в ноябре 2009 года, а также обеспечить финансирование доплат после пересчета пенсий, надбавок и повышений, которые выплачиваются из государственного бюджета, за счет средств, предусмотренных бюджетом на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий.