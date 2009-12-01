В "радиоактивных зонах" будут выплачивать компенсацию за риск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов социальной защиты населения, проживающего на территории зоны наблюдения предприятий по добыче и переработки урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября преодолела вето Президента на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов социальной защиты населения, проживающего на территории зоны наблюдения предприятий по добыче и переработкие урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами».

Ранее принятый закон Президент возвратил со своими предложениями в парламент, однако ВР не поддержала ни одного из трех предложений главы государства.

Закон направлен на повышение социальной защиты населения, проживающего на территории зоны наблюдения предприятий по добыче урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами. С этой целью вносятся изменения в законы "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "Об электроэнергетике", "О системе налогообложения".

По закону, "население территорий, на которых размещаются предприятия по добыче и переработке урановых руд, ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, имеет право на социально-экономическую компенсацию риска от их деятельности, в том числе на: использование части средств, которые инвестируются в строительство предприятия по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, на строительство объектов социального назначения; создание и поддержание в исправном состоянии специальной социальной инфраструктуры, в том числе защитных сооружений, которые используются во время аварий, обеспечение препаратами стабильного йода; льготы по оплате потребленной электрической энергии по тарифу, который устанавливается в соответствии с Законом "Об электроэнергетике" для населения, постоянно проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций; выполнение мер по улучшению условий проживания и труда граждан, которые живут на отмеченных территориях, по процедурам, установленным Кабинетом министров Украины".