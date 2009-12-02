Пенсии повысят до 60% средней зарплаты за предыдущие годы стажа?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует увеличение в 2010 году пенсий до уровня 60% средней зарплаты за предыдущие годы трудового стажа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я думаю, что кризис будет идти на спад, и мы в первой половине 2010 года о кризисе просто забудем. Я хотела бы, чтобы мы ставили себе задачу, чтобы пенсия для наших пенсионеров была не меньше 60% их средней заработной платы за предыдущие годы трудового стажа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает целесообразным провести мониторинг по формированию уровня заработных плат в промышленности по опыту зарубежных стран. «Если в развитых странах заработная плата составляет не менее 50% полученной выручки предприятий, то у нас сегодня, к сожалению, – 18-23%. Это значит, что мы должны за 2010 год дойти до тех уровней составной заработной платы от выручки, которую получает каждое предприятие, как в нормальных цивилизованных странах мира, то есть не меньше 50%», - добавила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что именно ее правительство обеспечит самое высокое повышение социальных выплат за все предыдущие годы.

«Я думаю, после завершения кризиса это (повышение пенсий и зарплат – УНИАН) будет правильно, логично и это будет продолжением нашей политики, которую мы проводим с 2005 года», - подчеркнула голова правительства.