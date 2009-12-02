Количество жителей Киева вырастет до 4 млн. человек

Столичная власть прогнозирует, что до 2025-2026 гг. количество жителей города увеличится приблизительно на 1 млн. чел., то есть с 3 до почти 4 млн. чел.

Как передает корреспондент УНИАН, такой показатель утвердила сегодня Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры как основу для разработки Концепции и Генерального плана развития столицы на период до 2026 г.

Заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ Алексей ПОЗНЯК сообщил, что на начало 2009 г., по данным Госкомстата, численность постоянного населения столицы составляла 2 млн. 724,2 тыс. чел., а численность имеющегося населения – 2 млн. 752,9 тыс. чел.

При этом он обратил внимание, что по сравнению с данными первой всеукраинской переписи населения, которая прошла в 2001 г., численность постоянного населения Киева увеличилась на 157,2 тыс. чел.

А.ПОЗНЯК также отметил, что статистические данные не полностью отражают количество людей, которые фактически проживают в столице. Поэтому Институтом демографии была проведена работа по установлению фактической численности жителей Киева, то есть, рассчитана совокупность лиц, которые фактически проживают в пределах города. А.ПОЗНЯК объяснил, что была рассчитана сумма двух показателей: постоянного населения, данные о численности которого предоставляет госстатистика, и незарегистрированное население города. При этом использовались 4 метода оценки численности фактического населения города, среди которых, например, методика, учитывающая данные о продаже соли и нормы ее потребления, данные переписи мигрантов, а также данные о количестве учеников общеобразовательных школ и количестве детей школьного возраста по данным госстатистики.

“На основе применения четырех разработанных методов мы выходим на комплексную оценку численности фактического населения Киева в 3 млн. 144,3 тыс., что на 420 тыс. чел. больше, чем численность постоянного населения по данным государственной статистики”, - сказал А.ПОЗНЯК.

В то же время, по его информации, был рассчитан и такой показатель, как “дневное” население столицы, которое учитывает как постоянное и незарегистрированное население, так и лиц, находящихся в больницах, гостях, транзитом, трудовых мигрантов и др. На данное время в столице насчитывается до 3,5 млн. таких лиц.

По информации А.ПОЗНЯКА, расчеты прогнозируемого количества населения на период до 2026 г. делались по двум вариантам: по наилучшим условиям для населения – высокий вариант прироста населения и по наиболее вероятному варианту развития – средний вариант.

“В соответствии с прогнозными расчетами, на начало 2026 г. постоянное население составит 3,3 млн. по высокому варианту и 3,1 млн. – по среднему варианту. Численность фактического населения составит от 3,7 до 3,9 млн. чел., и оценочная численность “дневного” населения будет составлять от 3,9 до 4,3 млн. чел.”, - подытожил А.ПОЗНЯК.

По его словам, специалисты предполагают, что по высокому варианту показатель суммарной рождаемости (показатель, характеризующий среднее количество детей, которых рожает одна женщина на протяжении своей жизни) увеличится почти на четверть, по среднему варианту - рост будет втрое меньше, чем по высокому варианту.

Предусматривается рост средней ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин. Для мужчин этот рост будет существеннее. По высокому варианту продолжительность жизни мужчин до конца прогнозного периода превысит 74 года, женщин - будет приближаться к 81-му году, что, как отметил А.ПОЗНЯК, лишь на 2-4 года меньше, чем в наиболее благополучных странах.

Почти в 1,5 раза вырастет миграционный прирост по высокому варианту, по среднему он будет немного меньше, добавил А.ПОЗНЯК.