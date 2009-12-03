Правительство окажет поддержку лечения детей с ДЦП

Правительство планирует в 2010 году оказывать финансовую поддержку на лечение в специальных реабилитационных центрах детей, больных детским церебральным параличом.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой выступила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства во время обсуждения вопроса об обеспечении инвалидов санаторно-курортными путевками.

«Когда мы ознакомились с ситуацией, посмотрели на методику и качество лечения, то выяснилось, что для того, чтобы получить высококачественное лечение, действительно нужна финансовая поддержка, чтобы развивать эти темпы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства считает, что финансовая поддержка должна направляться не прямо в реабилитационные центры, а осуществляться на основании фактического лечения определенного количества детей.

«Это будут не просто деньги для реабилитационных центров, а целевым способом: ребенка приняли, полечили, есть акты, которые подписывают родители такого ребенка, и мы по настоящему акту делаем оплату», - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что таким образом правительство сможет в 2010 году поддержать лечение 1000 больных детей.