КМУ усилил контроль за предоставлением рабочих мест инвалидам

Кабинет министров Украины усилил контроль за соблюдением норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях различной формы собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

В частности, как отметила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, после вступления в силу этого документа предприятия будут разделены на три категории риска в зависимости от выполнения закона, обязывающего предоставлять инвалидам 4% рабочих мест.

Предприятия наивысшей степени риска будут проверяться на предмет соблюдения закона один раз в год, со средней степенью риска - один раз в два года, и те, на которых закон выполняется в полном объеме, - один раз в 5 лет.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что на сегодняшний день лишь 55% предприятий обеспечивают рабочие места для инвалидов согласно установленным законом нормам.

В тоже время на сегодняшний день в Украине работает лишь 30% инвалидов трудоспособного возраста.