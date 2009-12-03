Ющенко подписал изменения в закон о выплате помощи при рождении ребенка

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” о выплате помощи при рождении ребенка.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 ноября.

Согласно закону, выплата помощи при рождении ребенка прекращается в случае: лишения получателя помощи родительских прав; если ребенка забирают у получателя помощи без лишения родительских прав; временного устройства ребенка на полное государственное содержание; прекращения опеки или освобождения опекуна от его полномочий относительно конкретного ребенка; нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка; в случае возникновения других обстоятельств.

Помощь при рождении ребенка насчитывается в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третьего и каждого последующего ребенка. Выплата помощи осуществляется единовременно в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается в течение следующих 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и каждого следующего ребенка – 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.